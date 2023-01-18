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Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації вже 18 січня, – ISW

Президент РФ виступить сьогодні у Санкт-Петербурзі з промовою на честь 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда.

Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації вже 18 січня, – ISW
Фото: EPA/UPG

Президент Російської Федерації Володимир Путін може оголосити другу хвилю мобілізації для розширення своєї армії найближчими днями – можливо, вже 18 січня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що 18 січня Путін виступить у Санкт-Петербурзі з промовою на честь 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда, рідного міста Путіна.

“Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні мілблогери відзначили, що він скористається цією можливістю або оголосити мобілізацію, або війну з Україною”, – зазначили аналітики.

Українська та західна розвідки також неодноразово попереджали, що Путін готується оголосити про мобілізації усередині січня.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що підняття в Росії вікового проміжку для призову в армію може свідчити про те, що влада сподівається таким чином збільшити кількість доступних для залучення у війну осіб, і при цьому не оголошувати "часткову мобілізацію". Голова оборонного комітету Державної думи РФ запропонував до весняної кампанії збільшити верхню межу для призова на військову службу з 27 до 30 років. 

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