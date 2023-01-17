Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли три громади Сумщини

Всі обстріли велись із мінометів.

Окупанти обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 січня, росіяни 37 разів ударили по трьом громадам Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів. 

По Новослобідській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, було зафіксовано 7 прильотів. А Краснопільську громаду обстріляли з мінометів 4 рази.

При всіх обстрілах обійшлося без постраждалих та руйнувань. 

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області.  Близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний коледж, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також