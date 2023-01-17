Окупанти обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 17 січня, росіяни 37 разів ударили по трьом громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.

По Новослобідській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, було зафіксовано 7 прильотів. А Краснопільську громаду обстріляли з мінометів 4 рази.

При всіх обстрілах обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. Близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний коледж, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.