Прокуратура готує підозру керівнику підрозділу російської авіації, який вбив ракетою 45 мирних мешканців у Дніпрі

Від ракет цього типу в Україні загинули близько 100 людей.

Генпрокурор Андрій Костін розповів, що наразі готується підозра керівнику підрозділу 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ, котрий випустив ракету по житловому будинку у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації”, – повідомив Костін.

Він додав, що з 24 лютого керівництво цього підрозділу не змінювалося, і це дає підстави вважати, що саме воно давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22.

За інформацією Офісу Генпрокурора, вже близько ста людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в Україні.

Нагадаємо, о 13:00 17 січня завершено пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 45 людей, зокрема шести дітей.