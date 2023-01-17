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Прокуратура готує підозру керівнику підрозділу російської авіації, який вбив ракетою 45 мирних мешканців у Дніпрі

Від ракет цього типу в Україні загинули близько 100 людей.

Прокуратура готує підозру керівнику підрозділу російської авіації, який вбив ракетою 45 мирних мешканців у Дніпрі
Фото: Офіс генпрокурора

Генпрокурор Андрій Костін розповів, що наразі готується підозра керівнику підрозділу 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ, котрий випустив ракету по житловому будинку у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації”, – повідомив Костін. 

Він додав, що з 24 лютого керівництво цього підрозділу не змінювалося, і це дає підстави вважати, що саме воно давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22. 

За інформацією Офісу Генпрокурора, вже близько ста людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в Україні. 

Нагадаємо, о 13:00 17 січня завершено пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 45 людей, зокрема шести дітей.

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