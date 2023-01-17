Київ поки не може перейти до планових відключень, - Yasno

На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні.

Сьогодні, 17 січня, Київ мав обмеження в 952 МВт. За таких лімітів не можна перейти з екстрених відключень до планових.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко”, - зазначив Коваленко.

Він додав, що попри потепління, обсяги споживання поки не падають. Найбільш імовірно, це пов'язано із відкладеним споживанням - люди заряджають все, що сіло за час відключень, і роблять справи, котрі відклали.

Можна очікувати, зазначив Коваленко, що коли ліміти від Укренерго стануть більшими, і буде можливість повернутися до графіків, відкладений попит почне спадати.

Нагадаємо, Національна комісія з регулювання енергетики оштрафувала Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. Причиною стало недотримання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електрики.