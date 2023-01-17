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По Києву 14 січня стріляли ракетами С-400 з Брянської області РФ, - Ігнат

С-400 б’є на понад 200 кілометрів.

По Києву 14 січня стріляли ракетами С-400 з Брянської області РФ, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Повітряні сили підтвердили, що по Києву 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400. Стріляли росіяни з Брянської області РФ.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в телеефірі.

Ігнат уточнив, що по Києву та області ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет.

"Вже пів року вся прифронтова зона – під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б’є на понад 200 кілометрів. Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, під час атаки 14 січня ворог бив по Києву переобладнаними зенітними ракетами. Для Києва це було першою такою атакою.

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