Сьогодні завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії.

Внаслідок російської ракетної атаки 14 січня у Дніпрі загинули 45 людей.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, російська ракета вбила 45 людей у Дніпрі, з-поміж них – шестеро дітей.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці завершено. О 13:00 була підтверджена загибель 44 людей, зокрема пʼяти дітей.

Наразі 15 тіл залишаються неідентифікованими. В лікарнях перебувають 28 врятованих людей, з яких 10 – у важкому стані. За даними поліції, 39 осіб врятовано, з них шестеро дітей. 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей. Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких четверо – діти.

П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Двоє дітей наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих.