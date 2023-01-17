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Потяги з Херсона змінюють графік

Потяг на Львів матиме два безкоштовні евакуаційні вагони. 

Потяги з Херсона змінюють графік
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця змінила розклад руху потягів з Херсона. 

Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

З 20 січня і надалі по парним числам потяг №101/102 Херсон-Київ відправлятиметься з Херсона о 10:06 та прибуватиме до столиці України о 20:22. Безкоштовні евакуаційні вагони в цьому потязі відсутні.

По непарним числам з 21 січня та надалі ходитиме потяг №110/109 Херсон - Львів, що рушатиме з Херсона о 14:27 та слідуватиме через станції: Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця; Хмельницький, Тернопіль.

Цей потяг матиме два безкоштовні евакуаційні вагони та прибуватиме до Львова о 10:18.

Нагадаємо, що з 19 січня поїзди, які курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя, матимуть новий розклад і маршрут.

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