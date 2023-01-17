​Відбувся тестовий запуск пасажирського поїзда з України до Румунії

17 січня відбувся тестовий запуск поїзда з Рахова до Валя-Вішеулуй (Румунія).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Завтра, 18 січня, поїзд відправиться в перший офіційний рейс.

У відомстві зазначили, що відновлення роботи поїздів у цьому напрямку значно прискорить транспортне сполучення України та ЄС, а також надасть українським біженцям додаткові транспортні можливості для повернення додому.

"Запуск потягу став можливим завдяки відновленню в 2022 році в рамках проєкту "Відкритий кордон" дільниці Рахів — Ділове — Валя Вішеулуй (Румунія), яка не працювала з 2011 року. Зокрема, було відремонтовано понад 20 кілометрів колій, 12 мостів, а також здійснено ремонт вокзалу Рахова", - додали в Мінінфраструктури.

Рейси відправлятимуться щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. У зворотному напрямку потяги відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

Також Укрзалізниця для зручного стикування зі Львовом призначила поїзд №810/809 Львів — Рахів — Львів. Він відправлятиметься зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Нагадаємо, 9 листопада Укрзалізниця здійснила пробний рейс на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй у межах відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією через Закарпаття.

Також УЗ призначає з 20 січня поїзд №110/109 Львів — Херсон.