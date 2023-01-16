​За вихідні з українських портів вийшло шість суден зі збіжжям для країн Африки, Азії та Європи

Із морських портів Одеської області 14 та 15 січня вийшли шість суден зі 153 000 тонн української агропродукції.

Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури.

"Зернова ініціатива": за вихідні з портів Великої Одеси вийшли шість суден зі 153 000 тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", – йдеться у повідомленні.

Одне з суден – балкер DYMAMIC M, який везе 27 500 тонн агропродукції до Лівії.

Наразі в портах Одеської області перебуває 21 судно, на них буде завантажено 800 000 української агропродукції. “Зерновим коридором” до українських портів рухається одне судно.

Фото: Мінінфраструктури у Facebook

У Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня – в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. У відомстві наголошують, що російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15:30. Наразі зареєстровано лише 2 судна із 81, які заявили про участь у "зерновій ініціативі".

З 1 серпня з портів Одещини вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, через простої українських кораблів у Босфорі зі збіжжям українські аграрії втрачають 20 тис. доларів на добу з кожного судна.