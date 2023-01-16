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​За вихідні з українських портів вийшло шість суден зі збіжжям для країн Африки, Азії та Європи

Російська делегація продовжує гальмувати інспекцію суден у Босфорі.

​За вихідні з українських портів вийшло шість суден зі збіжжям для країн Африки, Азії та Європи
Фото: Мінінфраструктури у Facebook

Із морських портів Одеської області 14 та 15 січня вийшли шість суден зі 153 000 тонн української агропродукції.

Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури.

"Зернова ініціатива": за вихідні з портів Великої Одеси вийшли шість суден зі 153 000 тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", – йдеться у повідомленні.

Одне з суден – балкер DYMAMIC M, який везе 27 500 тонн агропродукції до Лівії.

Наразі в портах Одеської області перебуває 21 судно, на них буде завантажено 800 000 української агропродукції. “Зерновим коридором” до українських портів рухається одне судно.

Фото: Мінінфраструктури у Facebook

У Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня – в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. У відомстві наголошують, що російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15:30. Наразі зареєстровано лише 2 судна із 81, які заявили про участь у "зерновій ініціативі".

 

З 1 серпня з портів Одещини вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, через простої українських кораблів у Босфорі зі збіжжям українські аграрії втрачають 20 тис. доларів на добу з кожного судна.

 

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