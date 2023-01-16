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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, доля ще 35 мешканців будинку невідома (оновлено)

Рятувально-пошукова операція триває вже майже 40 годин.

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, доля ще 35 мешканців будинку невідома (оновлено)
Фото: Роман Чоп

Станом на ранок понеділка, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилась до 35.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що рятувально-пошукова операція триває вже майже 40 годин.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав Резніченко.

Він також зазначив, що 39 людей врятовані, 75 - поранені. Серед поранених - 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.

Оновлено. Станом на 08:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей), загинуло 35 осіб (з них дві дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується). Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачи одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління. Психолои ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС - 155 осіб та 39 од. техніки.

Нагадаємо, вдень 14 січня російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

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