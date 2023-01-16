​Російські олігархи знали про дату вторгнення та почали переписувати свої активи на родичів, - BBC

Перед початком повномасштабної війни зафіксовано підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках низки росіян.

Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Казначействі США FinCen опублікувало проміжний звіт про результати розслідування дій російських олігархів напередодні вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Зазначається, що російські олігархи, знаючи заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну, перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій.

У своєму звіті FinCen підтверджує цю інформацію, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.

На початку січня британська Guardian, посилаючись на витоки інформації, докладно написала про дії, зроблені Романом Абрамовичем.

За часом ця активність також збіглася із попередженням західних країн про неминучі санкції щодо близьких до Путіна бізнесменів.

Нагадаємо, за даними The Guardian, російський олігарх Абрамович передав бенефіціарну власність на свої мільярдні активи дітям через секретні офшорні трасти. Він зробив це за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і в подальшому цей крок, ймовірно, допоміг йому уникнути санкцій.

Загалом було створено 10 таких трастів за три тижні до 24 лютого. Реорганізація минула дуже швидко.