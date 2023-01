Російські та китайські мільярдери цього року не братимуть участі в економічному форумі в Давосі, - Bloomberg

Російські олігархи-мільярдери та китайські бізнесмени не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбуватиметься з 16 по 20 січня.

Про це повідоляє LIGA.net із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що росіяни є небажаними гостями зібрань світової бізнес-еліти через війну проти України.

Бізнесменів із Китаю не очікують, бо країна переживає різкий сплеск захворюваності COVID-19 і падіння фондового ринку, через що найбагатші китайці лише минулого року втратили понад $224 млрд.

Натомість очікується більше мільярдерів із Перської затоки - регіону, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту.

Найчисельнішим, традиційно, буде представництво США, звідки до Давосу завітають 33 мільярдери, включаючи очільників найбільших світових корпорацій. Серед запрошених американців, зокрема, головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман із Blackstone Inc.

Від Індії взяти участь у форумі в Давосі планують 13 мільярдерів.

Нагадаємо, у 2021 році головною темою форуму була пандемія коронавірусу, а в 2022 році - Україна. Форум відкрився тоді зверненням президента Володимира Зеленського, а Україна представила план відновлення економіки.

Президент Зеленський взяв участь в форумі в онлайн-форматі. Він заявив, що Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів. Він також зазначив, що повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій.