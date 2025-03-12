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Мешканців ТОТ України готують до обов’язкового "диктанту перемоги", — спротив

Окупанти намагаються нав'язати російську пропаганду, викреслюючи українців з історії.

Мешканців ТОТ України готують до обов’язкового "диктанту перемоги", — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти продовжують русифікацію тимчасово окупованих територій України. Цього разу, росіяни планують провести так званий диктант "побєди" 26 квітня. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"26 квітня кремль проводить пропагандистську акцію "диктант побєди", а на ТОТ України її вже нав’язують у примусовому порядку. У Генічеську колаборанти влаштували виставку диктантів просто неба – демонструють, як потрібно "правильно" думати", кажуть у спротиві.

Працівників бюджетної сфери, студентів та школярів змушують писати твори про те, що "фашизм перемогла виключно Росія", а всі інші просто заважали. Українців викреслюють з історії – за версією Кремля, вони не брали участі у війні, а якщо й воювали, то "під наглядом старших братів з москви".

"Це не просто абсурд – це злочин проти історії та правди!", наголошують у спротиві.

Людям радять ігнорувати примусові заходи і повідомляти про злочини окупантів через анонімний чат-бот. 

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