Сили оборони: росіяни поповнюють свої резерви через збудовану залізницю, яка з'єднує РФ з ТОТ України

Російські війська, завдяки збудованій залізничній гілці, яка з'єднує РФ з тимчасово окупованими територіями Запоріжжя та Херсонщини, поповнюють резерви живою силою і технікою на півдні України.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Поповнення особовим складом, перекидання техніки і озброєння здійснюється ворогом і з Криму, і тією залізничною гілкою, яку ворог закінчив будувати наприкінці 2024 року і вже ввів в експлуатацію. Крім того, вони застосовують, звичайно, всі інші види транспорту, в тому числі і автомобільний. Тому що існують автомобільні шляхи як з Криму, так і з Росії по Азовському узбережжю в районі Маріуполя, потім далі Мелітополя, Бердянська. Тому вони застосовують комбіновані шляхи. Адже ворог знає, що ми намагаємося брати їхні логістичні шляхи під вогневий контроль, завдавати ударів по логістичних шляхах, по логістичних вузлах", — каже Волошин.

За словами речника, по новозбудованій залізничній гілці завдавали чимало ударів, однак росіяни швидко відновлюють пошкоджені ділянки.

"По ній (залізниці – ред.) завдавали чимало ударів, і по мостах, і поза ними. Однак ворог постійно займається відновленням цієї залізниці. Крім того, вони, звичайно, її прикривають і силами протиповітряної оборони, підрозділами РЕБ, вона захищена і в інженерному плані. Проте, ми завдавали по ній декілька ударів, ми намагаємось пошкодити цей логістичний шлях", — зазначає військовий.

Волошин додає, що попри те, що знищення даного логістичного шляху ворога є пріоритетним для Сил оборони Півдня, реалізувати завдання складно.