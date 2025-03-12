Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни поповнюють свої резерви через збудовану залізницю, яка з'єднує РФ з ТОТ України

Сили оборони намагаються знищити логістичний шлях ворога.

Сили оборони: росіяни поповнюють свої резерви через збудовану залізницю, яка з'єднує РФ з ТОТ України
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Російські війська, завдяки збудованій залізничній гілці, яка з'єднує РФ з тимчасово окупованими територіями Запоріжжя та Херсонщини, поповнюють резерви живою силою і технікою на півдні України.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Поповнення особовим складом, перекидання техніки і озброєння здійснюється ворогом і з Криму, і тією залізничною гілкою, яку ворог закінчив будувати наприкінці 2024 року і вже ввів в експлуатацію. Крім того, вони застосовують, звичайно, всі інші види транспорту, в тому числі і автомобільний. Тому що існують автомобільні шляхи як з Криму, так і з Росії по Азовському узбережжю в районі Маріуполя, потім далі Мелітополя, Бердянська. Тому вони застосовують комбіновані шляхи. Адже ворог знає, що ми намагаємося брати їхні логістичні шляхи під вогневий контроль, завдавати ударів по логістичних шляхах, по логістичних вузлах", — каже Волошин.

За словами речника, по новозбудованій залізничній гілці завдавали чимало ударів, однак росіяни швидко відновлюють пошкоджені ділянки.

"По ній (залізниці – ред.) завдавали чимало ударів, і по мостах, і поза ними. Однак ворог постійно займається відновленням цієї залізниці. Крім того, вони, звичайно, її прикривають і силами протиповітряної оборони, підрозділами РЕБ, вона захищена і в інженерному плані. Проте, ми завдавали по ній декілька ударів, ми намагаємось пошкодити цей логістичний шлях", — зазначає військовий.

Волошин додає, що попри те, що знищення даного логістичного шляху ворога є пріоритетним для Сил оборони Півдня, реалізувати завдання складно. 

  • У лютому росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies