Командувач ОК "Північ" Красильников повідомив про своє звільнення

За його словами, йому не пояснили причини.

Командувача оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова звільнили з посади. Наказ датовано 7 березня, розповів він у коментарі Суспільному.

За його словами, причин звільнення йому не пояснили. Зараз він перебуває у батальйоні резерву.

На запитання про те, з чим пов'язане звільнення, він сказав: "Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти".

Генерал не бачив суттєвих причин для такого рішення.

"І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді", – сказав він.

Нещодавно росіяни почали повідомляти про свій наступ у Курській області і витіснення звідти українських військ. Ця ж інформація з'являлася в західних медіа. 10 березня головнокомандувач сказав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України. Він додав, що загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає.

За інформацією Красильникова, його наступником на посаді командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Красильников командував оперативним командуванням "Північ" з 2023-го. До цього він був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ".28 лютого 2022 був удостоєний звання "Героя України".