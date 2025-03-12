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Командувач ОК "Північ" Красильников повідомив про своє звільнення

За його словами, йому не пояснили причини. 

Командувач ОК "Північ" Красильников повідомив про своє звільнення
Дмитро Красильников
Фото: суспільне

Командувача оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова звільнили з посади. Наказ датовано 7 березня, розповів він у коментарі Суспільному

За його словами, причин звільнення йому не пояснили. Зараз він перебуває у батальйоні резерву. 

На запитання про те, з чим пов'язане звільнення, він сказав: "Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти". 

Генерал не бачив суттєвих причин для такого рішення. 

"І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді", – сказав він. 

Нещодавно росіяни почали повідомляти про свій наступ у Курській області і витіснення звідти українських військ. Ця ж інформація з'являлася в західних медіа. 10 березня головнокомандувач сказав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України. Він додав, що загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає. 

За інформацією Красильникова, його наступником на посаді командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Красильников командував оперативним командуванням "Північ" з 2023-го. До цього він був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ".28 лютого 2022 був удостоєний звання "Героя України". 

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