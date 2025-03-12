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Бербок про результати переговорів у Джидді: тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну

Глава МЗС Німеччини вважає, що ці переговори можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру.

Бербок про результати переговорів у Джидді: тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну
міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на результати переговорів у Саудівській Аравії і заявила, що тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну. 

Про це вона написала у соцмережі Х. 

“Результати сьогоднішніх переговорів між Україною і США можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки”, – написала Бербок.

Вона запевнила, що Німеччина разом із партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху.

“Тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну”, – наголосила глава МЗС Німеччини.

  • Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни.
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