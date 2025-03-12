Бербок про результати переговорів у Джидді: тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на результати переговорів у Саудівській Аравії і заявила, що тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну.
Про це вона написала у соцмережі Х.
“Результати сьогоднішніх переговорів між Україною і США можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки”, – написала Бербок.
Вона запевнила, що Німеччина разом із партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху.
“Тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну”, – наголосила глава МЗС Німеччини.
- Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни.