Бербок про результати переговорів у Джидді: тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну

Глава МЗС Німеччини вважає, що ці переговори можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру.

міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на результати переговорів у Саудівській Аравії і заявила, що тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну.

Про це вона написала у соцмережі Х.

“Результати сьогоднішніх переговорів між Україною і США можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки”, – написала Бербок.

Вона запевнила, що Німеччина разом із партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху.

“Тепер Росія повинна припинити свою агресивну війну”, – наголосила глава МЗС Німеччини.