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ЦПД: Кремль нарощує пропагандистські зусилля для поширення своїх наративів та впливу в Африці

Зокрема, Росія планує створити центри співпраці з африканськими блогерами, розбудовувати російську телевізійну мережу в Африці, підтримувати африканських «православних блогерів».

ЦПД: Кремль нарощує пропагандистські зусилля для поширення своїх наративів та впливу в Африці
Ілюстративне фото: чоловік розмахує російським прапором під час мітингу на підтримку державного перевороту в Буркіна-Фасо
Фото: EPA/UPG

Кремль нарощує пропагандистські зусилля для поширення своїх наративів та впливу в Африці, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Напередодні в російській Держдумі відбувся так званий «інформаційний міст Росія-Африка», мета якого – посилення інформаційної присутності РФ на Африканському континенті. Зокрема, Росія планує створити центри співпраці з африканськими блогерами, розбудовувати російську телевізійну мережу в Африці, підтримувати африканських «православних блогерів» і створювати релігійний контент, спрямований на африканську аудиторію.

При цьому пропаганда РФ активно спекулює темою антиколоніалізму та намагається представити Росію країною, на яку покладено «шляхетну місію остаточного завершення інформаційного колоніалізму в Африці». 

“Насправді ж ця риторика слугує єдиній меті – у цілком неоколоніальному дусі поширити вплив РФ на континенті. Для Москви Африка є лише джерелом ресурсів для послаблення впливу економічних санкцій та підтримки своєї війни проти України”, – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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