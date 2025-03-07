Умєров і Кубілюс обговорили закупівлю оборонної продукції для ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс обговорили ініціативи фінансування забезпечення ЗСУ та закупівлю оборонної продукції.
Про це очільник Міноборони повідомляє у Facebook.
"Обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування української армії та закупівлю оборонної продукції. Україна готова до глибшої інтеграції у сфері оборонного співробітництва та спільного виробництва озброєння", — зазначає міністр.
Міністр оборони наголосив про важливість збільшення темпів виробництва бронетехніки, снарядів та інших видів ОВТ європейськими оборонними компаніями.
"Європейська оборонна індустріальна програма може стати важливим кроком у цьому напрямку – вона відкриває нові можливості для закупівлі та виробництва озброєння разом із європейськими партнерами", — додає він.
Умєров висловив вдячність Кубілюсу за конструктивний діалог.
- Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся сьогодні у Брюсселі з Високим представником ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас, де дипломати обговорили фінансування оборони України.