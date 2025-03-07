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Умєров і Кубілюс обговорили закупівлю оборонної продукції для ЗСУ

Україна готова до глибшої інтеграції у сфері оборонного співробітництва.

Умєров і Кубілюс обговорили закупівлю оборонної продукції для ЗСУ
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс обговорили ініціативи фінансування забезпечення ЗСУ та закупівлю оборонної продукції. 

Про це очільник Міноборони повідомляє у Facebook.

"Обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування української армії та закупівлю оборонної продукції. Україна готова до глибшої інтеграції у сфері оборонного співробітництва та спільного виробництва озброєння", — зазначає міністр.

Міністр оборони наголосив про важливість збільшення темпів виробництва бронетехніки, снарядів та інших видів ОВТ європейськими оборонними компаніями.

"Європейська оборонна індустріальна програма може стати важливим кроком у цьому напрямку – вона відкриває нові можливості для закупівлі та виробництва озброєння разом із європейськими партнерами", — додає він.

Умєров висловив вдячність Кубілюсу за конструктивний діалог. 

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