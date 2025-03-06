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На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з підтримкою України, Угорщина проти

Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала документ.

На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з підтримкою України, Угорщина проти
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з пунктом щодо подальшої підтримки України, передає Суспільне.

За підсумкове комюніке з подальшою підтримкою України проголосували 26 країн-членів Євросоюзу, крім Угорщини. За документ проголосувала навіть Словаччина, оскільки до тексту комюніке пообіцяли додати пункт про "необхідність вирішення питання" щодо транзиту газу через Україну.

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Хоча ця декларація не увійде до офіційних висновків саміту, вона міститиметься в додатках як "рішуче підтримана 26 державами-членами".

Раніше був опублікований драфт комюніке, згідно з яким:

  • Не може бути переговорів щодо України без України;
  • Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;
  • Перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;
  • Угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах.

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