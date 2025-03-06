На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з підтримкою України, Угорщина проти

Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала документ.

На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з пунктом щодо подальшої підтримки України, передає Суспільне.

За підсумкове комюніке з подальшою підтримкою України проголосували 26 країн-членів Євросоюзу, крім Угорщини. За документ проголосувала навіть Словаччина, оскільки до тексту комюніке пообіцяли додати пункт про "необхідність вирішення питання" щодо транзиту газу через Україну.

Хоча ця декларація не увійде до офіційних висновків саміту, вона міститиметься в додатках як "рішуче підтримана 26 державами-членами".

Раніше був опублікований драфт комюніке, згідно з яким:

Не може бути переговорів щодо України без України;

Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

Перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

Угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах.