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Зеленський обговорив із очільниками Єврокомісії та Євроради потреби ЗСУ, зміцнення ППО і вступ України до ЄС

Також ішлося про посилення виробничих можливостей української «оборонки».

Зеленський обговорив із очільниками Єврокомісії та Євроради потреби ЗСУ, зміцнення ППО і вступ України до ЄС
Володимри Зеленський на зустрічі з лідерами Єврокомісії і Євроради у Брюсселі 6 березня
Фото: ОПУ

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили актуальні потреби Сил оборони, зокрема, зміцнення ППО, своєчасне постачання всіх видів зброї, боєприпасів, а також посилення виробничих можливостей української «оборонки».

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Ще ода тема розмови - переговори щодо вступу України в ЄС. Зеленський висловив сподівання, що президенти Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».

Український президент закликав ЄС розпочати роботу над 17-м пакетом, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту Росії та їхніх капітанів.

Президент Європейської ради наголосив на тому, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи. «Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони», – зазначив Кошта.

Президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Європейської ради план переозброєння Європи, який передбачає до 800 млрд євро інвестицій у сферу оборони.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що цей план дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. «Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність».

  • 6 березня Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де стартує саміт лідерів країн Євросоюзу.
  • Участь українського президента відбувається на тлі зусиль Європи посилити підтримку українців та покращити власні оборонні спроможності. Зусилля активізували на тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона, а також сигналів з американської адміністрації про те, що Штати більше не хочуть гарантувати оборону тих держав НАТО, які не досягають цільових витрат оборонних витрат. 
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