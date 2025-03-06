Зеленський обговорив із очільниками Єврокомісії та Євроради потреби ЗСУ, зміцнення ППО і вступ України до ЄС

Також ішлося про посилення виробничих можливостей української «оборонки».

Володимри Зеленський на зустрічі з лідерами Єврокомісії і Євроради у Брюсселі 6 березня

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили актуальні потреби Сил оборони, зокрема, зміцнення ППО, своєчасне постачання всіх видів зброї, боєприпасів, а також посилення виробничих можливостей української «оборонки».

Ще ода тема розмови - переговори щодо вступу України в ЄС. Зеленський висловив сподівання, що президенти Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».

Український президент закликав ЄС розпочати роботу над 17-м пакетом, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту Росії та їхніх капітанів.

Президент Європейської ради наголосив на тому, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи. «Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони», – зазначив Кошта.

Президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Європейської ради план переозброєння Європи, який передбачає до 800 млрд євро інвестицій у сферу оборони.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що цей план дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. «Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність».