Жумаділов залишив посаду директора Державного оператора тилу

Арсен Жумаділов від сьогодні залишив посаду генерального директора Державного оператора тилу. Про це повідомили в Facebook агенції.

До обрання нового керівника ДОТ у статусі тимчасового в.о. керуватиме виконавчий директор Андрій Созанський. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада.

"Андрій Созанський є частиною команди з моменту створення DOT. Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє наші цінності", – прокоментували в агенції.

ДОТ подякував Жумаділову за "ефективне управління, довіру до команди" і можливість навчатися.

Скандал довкола АОЗ

У січні наглядова рада ДП "Агенція оборонних закупівель", яка займається придбанням всіх збройних потреб армії, ухвалила рішення продовжити контракт на рік з очільницею Мариною Безруковою. Попри це, міністр відповідне рішення не затвердив. Після того як наглядова рада уклала додатковий контракт з Безруковою терміном в один рік міністр зробив публічну заяву про те, що агенцію тепер очолюватиме керівник Державного оператора тилу Жумаділов. Безрукову, а також свого заступника Дмитра Кліменкова міністр Рустем Умєров вважає відповідальними за те, що не всі оборонні потреби армії були закриті вчасно і в повному обсязі.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

У реєстрах керівником АОЗ замість Безрукової внесли Жумаділова. Потім туди повернули Безрукову. 30 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що Безрукова є чинним директором з 1 лютого – дня продовження контракту.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

Іще в вересні міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua говорив, що збирається об'єднати двох закупівельників – Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. На чолі об'єднаної структури мав би стати голова ДОТ Арсен Жумаділов. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.