У Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів за рік

Загалом акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції, отримали допомоги від партнерів на понад 2 млрд євро.

У Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів, яку сформували у лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" за ініціативи Латвії та України.

Як нагадали у оборонному відомстві, Латвія разом із Великою Британією координують роботу ініціативи. Окрім лідерів, Коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Що вдалося зробити майже за рік роботи Коаліції:

Акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді , в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду Коаліція проводить тендери, які зокрема є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.

, в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду Коаліція проводить тендери, які зокрема є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою. Проведено два міжнародні тендери.

В результаті першого тендеру було відібрано 5 постачальників FPV, які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно 30 тисяч дронів.

які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно Другий тендер був сфокусований на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі змогли брати участь українські виробники, за результатами відібрали майже 20 українських компаній.

був сфокусований на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі змогли брати участь українські виробники, за результатами Розпочато прийом заявок на третій тендер , що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність. Українські компанії також можуть брати у ньому участь.

, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність. Українські компанії також можуть брати у ньому участь. Отримано допомоги від партнерів на понад 2 млрд євро : як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв.

: як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв. Побудовано військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Він є цінним доповненням до екосистеми Коаліції, що збільшує можливості для випробувань у міру зростання закупівель.

Головна мета Коаліції – забезпечити українські Сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України й держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей: Коаліцію Повітряних Сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію морських спроможностей, Коаліцію дронів, ІТ коаліцію, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності та Коаліцію розмінування.