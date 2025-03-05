Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Французький міністр: зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир
Французький міністр: зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів за рік

Загалом акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції, отримали допомоги від партнерів на понад 2 млрд євро.

У Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів за рік
FPV-дрони, фото ілюстративне
Фото: Технологічні сили України/Артем Галкін

У Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів, яку сформували у лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" за ініціативи Латвії та України. 

Як нагадали у оборонному відомстві, Латвія разом із Великою Британією координують роботу ініціативи. Окрім лідерів, Коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Що вдалося зробити майже за рік роботи Коаліції:

  • Акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду Коаліція проводить тендери, які зокрема є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.
  • Проведено два міжнародні тендери.
  • В результаті першого тендеру було відібрано 5 постачальників FPV, які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно 30 тисяч дронів.
  • Другий тендер був сфокусований на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі змогли брати участь українські виробники, за результатами відібрали майже 20 українських компаній.
  • Розпочато прийом заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність. Українські компанії також можуть брати у ньому участь.
  • Отримано допомоги від партнерів на понад 2 млрд євро: як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв.
  • Побудовано військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Він є цінним доповненням до екосистеми Коаліції, що збільшує можливості для випробувань у міру зростання закупівель. 

Головна мета Коаліції – забезпечити українські Сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України й держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей: Коаліцію Повітряних Сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію морських спроможностей, Коаліцію дронів, ІТ коаліцію, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності та Коаліцію розмінування.

  • 9 січня 2025 року керівники оборонних відомств 14 держав-лідерів та України узгодили дорожні карти розвитку спроможностей усіх коаліцій. Це відбулося під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies