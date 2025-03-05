На фронті відбулося 108 зіткнень, з них близько третини – на Курщині

Сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника.

Розпочалася 1106-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Горіхове, Январське, Новопавлівка, Олексіївка, Іванівка, Комишуваха, Січневе, Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, П’ятихатки, Степове, Львове та Придніпровське.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

Фото: Генштаб

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Притивник двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.