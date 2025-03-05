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На Херсонщині через росіян є вбиті і поранені

Окупанти атакували 29 населених пунктів області.

На Херсонщині через росіян є вбиті і поранені
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині загинули люди. Очільник ОВА Олександр Прокудін спочатку повідомив про одного загиблого у області, а згодом додав, що вночі ворог обстріляв Корабельний район Херсона, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік. 

Шестеро осіб поранені. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Інженерне, Томина Балка, Софіївка, Станіслав, Надеждівка, Придніпровське, Берислав, Милове, Дудчани, Шляхове, Монастирське, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Молодіжне, Зеленівка, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Приозерне, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

  • На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні.
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