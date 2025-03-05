Мерц зустрінеться з Шольцем, щоб розблокувати 3 мільярди євро для України

Тріумфатор парламентських виборів у Німеччині та головний претендент на посаду канцлера Фрідріх Мерц хоче розблокувати надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 3 мільярдів євро.

Як пише Le Monde, очільник Християнсько-демократичного союзу у вівторок увечері заявив, що зустрінеться з поки ще чинним главою уряду Олафом Шольцем для обговорення питання фінансування для України.

За словами Мерца, кошти мають бути виділені швидко. На тлі зупинки Сполученими Штатами військової допомоги нашій державі лідер ХДС не хоче відкладати це питання до зібрання нового скликання Бундестагу та призначення кабінету міністрів.