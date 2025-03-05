Мерц зустрінеться з Шольцем, щоб розблокувати 3 мільярди євро для України

Тріумфатор парламентських виборів у Німеччині та головний претендент на посаду канцлера Фрідріх Мерц хоче розблокувати надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 3 мільярдів євро.
Як пише Le Monde, очільник Християнсько-демократичного союзу у вівторок увечері заявив, що зустрінеться з поки ще чинним главою уряду Олафом Шольцем для обговорення питання фінансування для України.
За словами Мерца, кошти мають бути виділені швидко. На тлі зупинки Сполученими Штатами військової допомоги нашій державі лідер ХДС не хоче відкладати це питання до зібрання нового скликання Бундестагу та призначення кабінету міністрів.
- У січні ЗМІ поширили інформацію, що Олаф Шольц заблокував пакет додаткової допомоги для України на суму 3 мільярди євро. Пізніше в уряді заперечували спротив канцлера та говорили про тривалий процес погодження.
- Бюджетний комітет Бундестагу пізніше закликав міністерство фінансів все ж завершити формальності та спрямувати Україні гроші - Шольц нібито був не проти, але вимагав зняти мораторій на державні запозичення.
- Майбутня коаліція у складі соціал-демократів та ХДС погодила багатомільярдний оборонний пакет.