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Окупанти атакували Київщину, постраждала багатоповерхівка

Також виникла пожежа на одному з підприємств.

Окупанти атакували Київщину, постраждала багатоповерхівка
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

В ніч на 5 березня росіяни атакували безпілотниками Київську область, є руйнування. 

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна. Виникла пожежа на одному з підприємств”, - повідомив Калашник. 

Він запевнив, що всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків. 

Попередньо постраждалі серед населення відсутні. 

Ввечері 4 березня російські війська вкотре атакували Одесу, частина міста залишились без світла, води та тепла. 

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