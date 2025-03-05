Окупанти атакували Київщину, постраждала багатоповерхівка

Також виникла пожежа на одному з підприємств.

В ніч на 5 березня росіяни атакували безпілотниками Київську область, є руйнування.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна. Виникла пожежа на одному з підприємств”, - повідомив Калашник.

Він запевнив, що всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.

Попередньо постраждалі серед населення відсутні.

Ввечері 4 березня російські війська вкотре атакували Одесу, частина міста залишились без світла, води та тепла.