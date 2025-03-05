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Росіяни атакували цивільне підприємство у Харкові

Окупанти вдарили по підприємству безпілотником.

Росіяни атакували цивільне підприємство у Харкові
Архівне фото
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Пізно ввечері 4 березня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Внаслідок “прильоту” пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам”, - написав Терехов. 

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Мер Харкова уточнив, що по підприємству росіяни вдарили БпЛА.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

  • У ніч на 3 березня російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова. Там загинули тварини.
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