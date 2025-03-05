Росіяни атакували цивільне підприємство у Харкові

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Мер Харкова уточнив, що по підприємству росіяни вдарили БпЛА.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізно ввечері 4 березня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies