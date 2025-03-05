Росіяни атакували цивільне підприємство у Харкові

Пізно ввечері 4 березня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Внаслідок “прильоту” пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам”, - написав Терехов.
Мер Харкова уточнив, що по підприємству росіяни вдарили БпЛА.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
- У ніч на 3 березня російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова. Там загинули тварини.