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На Херсонщині поліцейські евакуювали трьох людей, які потребували медичної допомоги

Через загрозу російських ударів людей вивозили в темний час доби. 

На Херсонщині поліцейські евакуювали трьох людей, які потребували медичної допомоги
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Поліцейські евакуювали з обстрілюваних росіянами сіл Херсонської області трьох людей, які потребували медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Херсонської області.

“Цього разу поліцейські здійснили евакуацію 84-річного чоловіка із Золотої Балки з підозрою на мікроінсульт, а також двох маломобільних жителів Осокорівки – 86-річної жінки та її 54-річного сина”, - розповіли в поліції, і додали, що через постійні дронові атаки ці люди не могли вийти з будинків та дати собі ради.

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Правоохоронці допомогли мирним мешканцям швидко зібрати речі та документи, перенесли хворих до автомобілів і відвезли до медичного закладу. Надалі маломобільних матір та сина “швидкою” перевезли до реабілітаційного центру.

В поліції зауважили, що через загрозу російських ударів людей вивозили в темний час доби.

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