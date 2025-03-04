На Херсонщині поліцейські евакуювали трьох людей, які потребували медичної допомоги

Через загрозу російських ударів людей вивозили в темний час доби.

Поліцейські евакуювали з обстрілюваних росіянами сіл Херсонської області трьох людей, які потребували медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Херсонської області.

“Цього разу поліцейські здійснили евакуацію 84-річного чоловіка із Золотої Балки з підозрою на мікроінсульт, а також двох маломобільних жителів Осокорівки – 86-річної жінки та її 54-річного сина”, - розповіли в поліції, і додали, що через постійні дронові атаки ці люди не могли вийти з будинків та дати собі ради.

Правоохоронці допомогли мирним мешканцям швидко зібрати речі та документи, перенесли хворих до автомобілів і відвезли до медичного закладу. Надалі маломобільних матір та сина “швидкою” перевезли до реабілітаційного центру.

В поліції зауважили, що через загрозу російських ударів людей вивозили в темний час доби.