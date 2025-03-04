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Генштаб підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ знищили військовий об’єкт росіян у Курській області

Росармія втратила близько 30 осіб у результаті успішної операції.

Генштаб підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ знищили військовий об’єкт росіян у Курській області
Повітряні сили ЗСУ
Фото: тг-канал Повітряних Сил ЗСУ

3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади армії ворога в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

Цю інформацію підтвердив 4 березня Генеральний штаб ЗСУ.

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«За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях», - повідомило командування.

  • Також учора Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії в населеному пункті Калініна Донецької області.
  • Раніше стало відомо, що у ніч на 26 лютого в результаті успішного удару по аеродрому "Саки" в Криму були ліквідовані та поранені російські військові.
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