Генштаб підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ знищили військовий об’єкт росіян у Курській області

3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади армії ворога в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

Цю інформацію підтвердив 4 березня Генеральний штаб ЗСУ.

«За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях», - повідомило командування.