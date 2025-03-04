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Буданов нагородив кіберактивістів, які співпрацюють із воєнною розвідкою

Це перший в історії ГУР випадок, коли кіберфахівці з цивільного сектору отримують державні нагороди такого рівня. 

Буданов нагородив кіберактивістів, які співпрацюють із воєнною розвідкою
Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кіберактивістам групи LASKA, які співпрацюють з воєнною розвідкою з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Це перший в історії ГУР випадок, коли кіберфахівці з цивільного сектору отримують державні нагороди такого рівня за свій професійний внесок у зміцнення національної безпеки.

"Відзначені кіберактивісти співпрацюють із воєнною розвідкою з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Їхні майстерні дії у кіберпросторі ворога значно знизили спроможності військово-промислового комплексу держави-агресора Росії, а також забезпечили здобуття критично важливої інформації", - йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР

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