Білоруські хакери атакували сервери російського "Аерофлоту" і знищили їхні бази даних

Хакерські угруповання Silent Crow і "Білоруські кіберпартизани" атакували сервери російської авіакомпанії "Аерофлот", у результаті чого скопіювали й знищили їхні бази даних, включно з персональними даними всіх пасажирів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Silent Crow.

"Заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої повністю скомпрометовано й знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот - російські авіалінії"... Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож - щоправда, без багажу і в один кінець", - йдеться в повідомленні.

В угрупованні стверджують, що їм вдалося отримати і вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників, включно з вищим керівництвом, а також - скопіювати дані із серверів прослуховування, включно з аудіозаписами телефонних розмов і перехопленими комунікаціями, та витягнути дані із систем спостереження й контролю за персоналом.

Обсяг отриманої інформації: 12TB баз даних, 8TB файлів з Windows Share, 2TB корпоративної пошти. Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, для відновлення знадобляться значні кошти.

"Наша операція - це пряме послання... для всіх працівників репресивного апарату: ваша цифрова безпека нікчемна, і ви самі вже давно під наглядом. Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру - ми залишили слід. Слава Україні! Жыве Беларусь!" - заявили хакери.

У телеграм-каналі "Аерофлоту", своєю чергою, повідомили, що в роботі інформаційних систем авіакомпанії "стався збій", тому очікується вимушене коригування в розкладі рейсів, зокрема - перенесення й скасування. Пізніше з'явилася інформація про скасування близько 50 внутрішніх рейсів.