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Сили ППО збили 309 російських безпілотників і дві ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях.

Сили ППО збили 309 російських безпілотників і дві ракети Х-101
Фото: Генштаб

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети).

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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував українські міста: 

  •  324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  •  4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.– РФ.
  •  3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ. 

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

  •  309 ударних БпЛА;
  •  2 крилаті ракети Х-101. 

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей. 
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