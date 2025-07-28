Сили ППО збили 309 російських безпілотників і дві ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях.

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував українські міста:

324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.– РФ.

3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА;

2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.