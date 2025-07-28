Сили ППО збили 309 російських безпілотників і дві ракети Х-101

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети).
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував українські міста:
- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.– РФ.
- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.
Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
- 309 ударних БпЛА;
- 2 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.