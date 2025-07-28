Двоє людей поранені внаслідок ударів Росії по Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області є поранені внаслідок ударів Росії артилерією і дронами. В Нікопольському районі постраждали дівчина 15 років та 49-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атакою перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач", – сказав він.

Окрім того, страждав і Синельниківський район. Там росіяни FPV-дроном атакували Меживіську громаду. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто, загорівся сухостій.