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Двоє людей поранені внаслідок ударів Росії по Дніпропетровській області

Росіяни атакували Нікопольський і Синельниківський райони.

Двоє людей поранені внаслідок ударів Росії по Дніпропетровській області
Наслідки удару по Нікопольському району
Фото: Сергій Лисак у Telegram

У Дніпропетровській області є поранені внаслідок ударів Росії артилерією і дронами. В Нікопольському районі постраждали дівчина 15 років та 49-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

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Під атакою перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач", – сказав він.

Окрім того, страждав і Синельниківський район. Там росіяни FPV-дроном атакували Меживіську громаду. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто, загорівся сухостій. 
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