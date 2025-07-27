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Українські підрозділи звільнили Кіндратівку на Сумщині

Успішно відпрацювали бійці 225 окремого штурмового полку. 

Українські підрозділи звільнили Кіндратівку на Сумщині
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Українські військові звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

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Про це повідомив речник угруповання військ "Курськ", передає "Суспільне".

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії", — заявив речник.

Раніше - 25 липня - про звільнення Кіндратівки повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зачистку від окупантів і закріплення зробили бійці 225 окремого штурмового полку. У DeepState зауважили, що це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Росіяни зазначили великих втрат.

  • Днями Володимир Зеленський заявив про покращення на Сумському напрямку і що Росія зараз на фронті не має серйозних проривів. Для ворогів поки що умовний успіх – це Дніпровська область. 
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