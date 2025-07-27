Українські підрозділи звільнили Кіндратівку на Сумщині

Українські військові звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

Про це повідомив речник угруповання військ "Курськ", передає "Суспільне".

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії", — заявив речник.

Раніше - 25 липня - про звільнення Кіндратівки повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зачистку від окупантів і закріплення зробили бійці 225 окремого штурмового полку. У DeepState зауважили, що це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Росіяни зазначили великих втрат.