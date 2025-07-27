Генштаб ЗСУ: росіяни атакують на Покровському, Торецькому і Лиманському напрямках

Станом на 16.00 27 липня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 89.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали Янжулівка Чернігівської області; Кучерівка, Славгород, Угроїди, Хлібороб, Рев'якине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також ворог завдав 9 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському ворог двічі намагався просунутись на позиції українських підрозділів у районі Богуславки.

На Лиманському агресор вісім разів атакував у районах Греківки та в напрямках Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Серебрянки, ще два боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Григорівки тривають.

На Краматорському Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Ступочок.

На Торецькому противник 10 разів атакував позиції наших військ у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине та в напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка. Три з чотирьох наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському від початку доби боєзіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському загарбники активних дій не проводили.

На Придніпровському ворог здійснив три спроби просунутись у напрямку Придніпровського. Крім того, скинув керовані авіаційні бомби на населений пункт Львове.