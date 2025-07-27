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Через російські обстріли частина Сумської громади - без світла

Ворог застосував дрони.

Через російські обстріли частина Сумської громади - без світла
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

У неділю, 27 липня, росіяни знову атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумщини.

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Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, унаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.

«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей», - зазначив очільник області.
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