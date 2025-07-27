ОСУВ "Хортиця": окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення

Російська армія має певне просування на ділянці між містами Костянтинівка та Покровськ на Донеччині з метою обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "УП".

За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх (...) Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", — каже Трегубов.