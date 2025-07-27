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ОСУВ "Хортиця": окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення

Певні просування ворожої армії спостерігаються  між Покровськом та Костянтинівкою.

ОСУВ "Хортиця": окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Російська армія має певне просування на ділянці між містами Костянтинівка та Покровськ на Донеччині з метою обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

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Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "УП".

За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх (...) Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", — каже Трегубов.

  • Покровський район залишається найгарячішим на фронті. За минулу добу Сили оборони зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.
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