Головне за ніч та ранок неділі, 27 липня: наслідки обстрілу Степногірська, понад 150 боєзіткнень

У перший тиждень своєї роботи новий уряд на чолі із Юлією Свириденко ухвалив низку важливих рішень оборонній сфері та сфері економіки, поінформувала сама прем'єр-міністерка.

"Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова", — наголосила Свириденко.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку (63 штурми).

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. На Сіверському напрямку ворог цієї доби здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 920 військових. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 049 250 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Армія РФ вчора атакувала Степногірськ на Запоріжжі реактивними системами залпового вогню, дві людини загинули, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську. Вчора ворог ударив реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Уночі сили ППО знищили 78 із 83 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях.

Докладніше – в новині.

Безпілотники атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого пошкоджено електропідстанцію в Октябрському районі регіону, яка живить залізничні колії.

Подробиці – в новині.

Північна Корея у серпні може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України, ба більше – Пхеньян продовжує постачати зброю РФ, пише Reuters з посиланням на південнокорейську розвідку.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що Росія ймовірно готується до масштабного наступу у серпні, заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен. "Додаткове розгортання може відбутися вже в липні чи серпні", – сказав Лі, додавши, що розвідка посилається на нове зібрання військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!