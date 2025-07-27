Розвідка: західні санкції проти РФ посилюють ізоляцію Калінінграда

У Росії, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території РФ, після запровадження санкцій з 2022 року суттєво зросли витрати на транзит вантажів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Раніше більшість поставок здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності", — кажуть у розвідці.

Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія "Оборонлогістика" перевезла понад 2 млн тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення фоту ускладнюють постачання.

Малий бізнес опинився в найгіршому становищі ,бо великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.

У розвідці підкреслюють, санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи.