В Індії через тисняву у храмі загинули шестеро людей, майже 30 осіб постраждали

Через обрив лінії електропередач на території храму паломники в паніці намагалися втекти.

Унаслідок тисняви біля популярного індуїстського храму на півночі Індії, щонайменше шестеро людей загинули, 29 постраждали, пише Associated Press.

Інцидент стався у місті Гарідвар, штат Уттаракханд в Індії. Там тисячі паломників зібралися у храмі Манса Деві на вершині пагорба, який є важливим місцем для індуїстських вірян, особливо у вихідні та святкові дні. Люди святкували священний місяць Шраван.

За попередніми даними, після того як на територію храму впала високовольтна електрична лінія, виникла паніка і тиснява.

Високопосадовець штату Вінай Шанкар Пандей підтвердив загибель людей і зазначив, що після обриву лінії електропередач паломники в паніці намагалися втекти, що й призвело до трагедії.

У поліції повідомили, що у тисняві постраждали щонайменше 29 осіб. Поліція та служби екстреної допомоги прибули на місце події. Постраждалих доставили до найближчої лікарні.

Влада розпочала розслідування причин обриву лінії електропередач і перевіряє дотримання протоколів безпеки щодо управління великими скупченнями людей.