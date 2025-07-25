ЗМІ: в Індії після обвалу даху у школі загинули четверо дітей

Щонайменше четверо дітей загинули, а десятки інших опинилися в пастці внаслідок обвалу даху шкільної будівлі в західному штаті Індії Раджастан.

Про це DW повідомляє з посиланням на місцеву індійську газету Indian Express та телеканал NDTV.

Інцидент стався в державній школі Піплоді близько 8:30 ранку за місцевим часом. Близько 40 дітей, а також вчителі та працівники закладу перебували всередині, коли обвалився дах одноповерхової будівлі.

Наразі тривають рятувальні операції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що 32 учнів врятували, з яких 17 отримують медичну допомогу.