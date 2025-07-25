ЗМІ: в Індії після обвалу даху у школі загинули четверо дітей

Щонайменше четверо дітей загинули, а десятки інших опинилися в пастці внаслідок обвалу даху шкільної будівлі в західному штаті Індії Раджастан.
Про це DW повідомляє з посиланням на місцеву індійську газету Indian Express та телеканал NDTV.
Інцидент стався в державній школі Піплоді близько 8:30 ранку за місцевим часом. Близько 40 дітей, а також вчителі та працівники закладу перебували всередині, коли обвалився дах одноповерхової будівлі.
Наразі тривають рятувальні операції.
Місцеві ЗМІ повідомили, що 32 учнів врятували, з яких 17 отримують медичну допомогу.
VIDEO | Four children killed, 17 injured as government school building collapses in Rajasthan's Jhalawar district, say police. Visuals from the hospital where the injured children have been admitted.#RajasthanNews— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI videos -… pic.twitter.com/HZ7L81Z0ix