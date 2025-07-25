Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

ЗМІ: в Індії після обвалу даху у школі загинули четверо дітей

Рятувальні операції тривають.

ЗМІ: в Індії після обвалу даху у школі загинули четверо дітей
Фото: PTI

Щонайменше четверо дітей загинули, а десятки інших опинилися в пастці внаслідок обвалу даху шкільної будівлі в західному штаті Індії Раджастан.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це DW повідомляє з посиланням на місцеву індійську газету Indian Express та телеканал NDTV.

Інцидент стався в державній школі Піплоді близько 8:30 ранку за місцевим часом. Близько 40 дітей, а також вчителі та працівники закладу перебували всередині, коли обвалився дах одноповерхової будівлі.

Наразі тривають рятувальні операції. 

Місцеві ЗМІ повідомили, що 32 учнів врятували, з яких 17 отримують медичну допомогу.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies