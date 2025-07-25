У Шотландії посилено безпекові заходи перед прибуттям Трампа

Шотландські правоохоронці та спецслужби проводять велику безпекову операцію у двох графствах, які упродовж наступних чотирьох днів відвідає президент США Дональд Трамп.

Як пише BBC, у містечках Тернберрі та Мені, де розташовані гольф-клуби республіканця, облаштовують блокпости, зводять захисні паркани та вишиковують буси з поліціянтами.

В той час як шотландські чиновники обіцяють господарю Білого дому теплий прийом, деякі місцеві жителі мають намір взяти участь у акціях протесту, щоб "продемонструвати справжнє ставлення світу до Трампа".

Під час своєї відпустки президент США зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та першим міністром Шотландії Джоном Свінні.