Молдова просить Грецію екстрадувати олігарха Плахотнюка

Генеральна прокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання щодо екстрадиції олігарха-втікача Володимира Плахотнюка.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Передані документи включають всі матеріали на підтримку запиту, відповідно до положень Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року (Паризька конвенція) та норм кримінально-процесуального законодавства", - заявили в прокуратурі Молдови.

Видання нагадує, що Росія також оголосила Плахотнюка у розшук по лінії Інтерполу і має намір добиватися його видачі.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Володимир Плахотнюк двічі був депутатом молдовського парламенту — з грудня 2010 по жовтень 2013 і з грудня 2014 року по 30 липня 2015 року. У 2010 році його обрали першим віце-спікером парламенту Молдови. У 2019 році, після того, як його партія втратила владу Плахотнюк виїхав з країни.

У 2019 році Національний центр боротьби з корупцією Молдови оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук, звинувативши його у відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Антикорупційна прокуратура Молдови наклала арешт на банківські рахунки й активи Плахотнюка.

Тоді ж, у 2019 році, прем’єрка Молдови Майя Санду заявила, що українська влада співпрацювала з Володимиром Плахотнюком з метою “забезпечення контрабанди та корупційних схем, які “сприяли виживанню” сепаратистського керівництва Придністров'я”. Йшлося про те, що весною 2019 року Україна зняла санкції з придністровського металургійного заводу після прохання прем'єра Молдови Павла Філіпа, соратника Плахотнюка. При цьому український лом продовжував надходити на ММЗ і в період санкцій, але не безпосередньо, а через компанію Novastal Prim, відкриту в Кишиневі. Офіс цієї компанії розташований в тому ж будинку, де розташовується організація Демократичної партії Молдови, яку очолював Плахотнюк.

У 2020 році США наклали санкції на Плахотнюка. “Корумповані дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство закону і незалежність демократичних інститутів у Молдові”, — зазначив тогочасний держсекретар США Майк Помпео.

Плахотнюк був затриманий 22 липня на території Греції.

Попри втечу з країни Плахотнюк продовжує відігравати чималу роль у молдовській політиці. Детальніше про це можна прочитати у нашому тексті.