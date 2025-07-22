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У Греції затримали молдовського олігарха Влада Плахотнюка

У 2019 році Кишинів оголосив політика у міжнародний розшук. 

У Греції затримали молдовського олігарха Влада Плахотнюка
Влад Плахотнюк
Фото: EPA/UPG

Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції колишнього лідера Демократичної партії, одного з найбагатших громадян країни Влада (Володимира) Плахотнюка. 

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“По офіційних каналах ми отримали від Інтерпола в Афінах інформацію про затримання в Греції двох громадян Молдови. Один із них — Володимир Плахотнюк”, — йдеться в повідомленні поліції.

Влад Плахотнюк двічі був депутатом молдовського парламенту — з грудня 2010 по жовтень 2013 і з грудня 2014 року по 30 липня 2015 року. У 2010 році його обрали першим віце-спікером парламенту Молдови. У 2019 році, після того, як його партія втратила владу Плахотнюк виїхав з країни. 

У 2019 році Національний центр боротьби з корупцією Молдови оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук, звинувативши його у відмиванні коштів в особливо великих розмірах. 

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Тоді ж, у 2019 році, прем’єрка Молдови Майя Санду заявила, що українська влада на чолі з Петром Порошенком співпрацювала з Володимиром Плахотнюком з метою “забезпечення контрабанди та корупційних схем, які “сприяли виживанню” сепаратистського керівництва Придністров'я”. Йшлося про те, що весною 2019 року Україна зняла санкції з придністровського металургійного заводу після прохання прем'єра Молдови Павла Філіпа, соратника Плахотнюка. При цьому український лом продовжував надходити на ММЗ і в період санкцій, але не безпосередньо, а через компанію Novastal Prim, відкриту в Кишиневі. Офіс цієї компанії розташований в тому ж будинку, де розташовується організація Демократичної партії Молдови, яку очолював Плахотнюк. 

У 2020 році США наклали санкції на Плахотнюка. “Корумповані дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство закону і незалежність демократичних інститутів у Молдові”, — зазначив тогочасний держсекретар США Майк Помпео. 

Попри втечу з країни Плахотнюк продовжує відігравати чималу роль у молдовській політиці. Детальніше про це можна прочитати у нашому тексті
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