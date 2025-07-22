ЗМІ: Трамп, Сі та Путін можуть зустрітися у вересні в Пекіні

Агенція Reuters стверджує, що радники глав держав обговорюють потенційну зустріч президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіня восени цього року.

Американсько-китайські перемовини можуть відбутися у Пекіні 3 вересня, коли у столиці Піднебесної будуть офіційно відзначати 80-річчя з дня завершення Другої світової війни.

Формат може бути розширений до тристороннього, адже свою участь у заходах в цей день вже підтвердили у Кремлі. Ймовірно, в разі згоди Трампа, до нього й Сі доєднається російський диктатор Путін.

Якщо ж Білому дому така ідея не сподобається, обговорюється приїзд Трампа на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва APEC 30 жовтня та 1 листопада, який прийматиме Південна Корея.