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ЗМІ: Трамп, Сі та Путін можуть зустрітися у вересні в Пекіні

Є і "запасна" дата переговорів.

ЗМІ: Трамп, Сі та Путін можуть зустрітися у вересні в Пекіні
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін, 9 листопада 2017 р.
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що радники глав держав обговорюють потенційну зустріч президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіня восени цього року.

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Американсько-китайські перемовини можуть відбутися у Пекіні 3 вересня, коли у столиці Піднебесної будуть офіційно відзначати 80-річчя з дня завершення Другої світової війни.

Формат може бути розширений до тристороннього, адже свою участь у заходах в цей день вже підтвердили у Кремлі. Ймовірно, в разі згоди Трампа, до нього й Сі доєднається російський диктатор Путін. 

Якщо ж Білому дому така ідея не сподобається, обговорюється приїзд Трампа на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва APEC 30 жовтня та 1 листопада, який прийматиме Південна Корея. 
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