Білий дім заборонив Wall Street Journal подорожувати з Трампом до Шотландії

Білий дім забороняє виданню Wall Street Journal подорожувати з президентом США Дональдом Трампом під час майбутньої поїздки до Шотландії.

Про це повідомляє The Hill.

“Wall Street Journal чи будь-яке інше новинне видання не має гарантованого спеціального доступу для висвітлення візиту президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих місцях”, – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Вона зазначила, що участь у прес-пулі для висвітлення поїздки президента до Шотландії візьмуть 13 видань.

“Через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal вони не будуть одними з тринадцяти видань на борту”, - наголосила Лівітт.

Вона послалася на рішення федерального апеляційного суду, який постановив на початку цього року, що Білий дім може обмежити доступ Associated Press (AP) до Овального кабінету та інших обмежених місць під час висвітлення подій про президента.

Видання належить мільярдеру-консервативному медіамагнату Руперту Мердоку, з яким Трамп ворогує роками.

Президент США Дональд Трамп подав позов на 10 млрд доларів проти газети The Wall Street Journal у зв’язку з публікацією про його можливі зв’язки з Джеффрі Епштейном.