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У Британії переглянуть пенсійний вік

Хочуть збільшити на рік - до 67.

У Британії переглянуть пенсійний вік
Центр Лондона
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії оголосив про старт чергового офіційного перегляду пенсійного віку, який наразі становить 66 років, пише Reuters.

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Перегляд також охопить систему внесків працівників до пенсійних накопичень.

Попередній уряд ухвалив рішення про поступове підвищення пенсійного віку до 67 років у 2026–2028 роках. Також передбачено ще один перегляд щодо можливого підвищення віку до 68 років упродовж двох років після парламентських виборів 2024 року.

Згідно з законом 2014 року, британський уряд зобов’язаний кожні шість років проводити такий перегляд, беручи до уваги демографічні й економічні чинники.

  • Раніше стало відомо, що Чехія збільшує пенсійний вік на два роки - до 67 років.
  • А ось Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік. Закон щодо планки у 70 років буде поширюватися лише на тих людей, які народилися після 31 грудня 1970 року. Реалізують задумане лише через 15 років.
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