У Британії переглянуть пенсійний вік

Хочуть збільшити на рік - до 67.

Уряд Великої Британії оголосив про старт чергового офіційного перегляду пенсійного віку, який наразі становить 66 років, пише Reuters.

Перегляд також охопить систему внесків працівників до пенсійних накопичень.

Попередній уряд ухвалив рішення про поступове підвищення пенсійного віку до 67 років у 2026–2028 роках. Також передбачено ще один перегляд щодо можливого підвищення віку до 68 років упродовж двох років після парламентських виборів 2024 року.

Згідно з законом 2014 року, британський уряд зобов’язаний кожні шість років проводити такий перегляд, беручи до уваги демографічні й економічні чинники.