Багами офіційно позбавляють російський "тіньовий флот" прапора. Це ще один крок для тиску на логістику Кремля.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора. Це удар не тільки по схемах обходу санкцій, але й по всій російській економіці, яка тримається на тіньових потоках нафти й газу. РФ намагалася заховати свою присутність у світових водах під чужими прапорами, фіктивними власниками. Але навіть ці лазівки перекривають", — написав Єрмак.

Єрмак наголошує, що масштабний тиск на логістику Кремля триває і він лише посилюватиметься.

"Ми разом із партнерами робимо все, щоб російські танкери, що фінансують війну, опинилися в ізоляції. Це ще один фронт нашої спільної боротьби", — зазначив керівник ОП.