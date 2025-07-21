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Єрмак: Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора

Масштабний тиск на логістику Кремля триває.

Єрмак: Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора
Фото: www.caribbeannationalweekly

Багами офіційно позбавляють російський "тіньовий флот" прапора. Це ще один крок для тиску на логістику Кремля. 

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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Багами офіційно позбавляють російський "танкерний флот" прапора. Це удар не тільки по схемах обходу санкцій, але й по всій російській економіці, яка тримається на тіньових потоках нафти й газу. РФ намагалася заховати свою присутність у світових водах під чужими прапорами, фіктивними власниками. Але навіть ці лазівки перекривають", — написав Єрмак.

Єрмак наголошує, що масштабний тиск на логістику Кремля триває і він лише посилюватиметься.

"Ми разом із партнерами робимо все, щоб російські танкери, що фінансують війну, опинилися в ізоляції. Це ще один фронт нашої спільної боротьби", — зазначив керівник ОП.
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