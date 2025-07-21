19 людей загинули внаслідок падіння військового літака на школу в Бангладеш

Понад 50 людей, серед яких діти, були доставлені до лікарні з опіками.

Щонайменше 19 людей загинули та понад 100 отримали поранення внаслідок падіння навчального літака ВПС Бангладеш на шкільний кампус у столиці Даці.

Про це повідомляє BBC.

На відеозаписі місця події в школі та коледжі Майлстоун у північному передмісті Уттара видно величезну пожежу та густий стовп диму.

Військові підтвердили, що інциденті стався за участі їхнього літака.

Понад 50 людей, серед яких діти, були доставлені до лікарні з опіками, повідомили журналістам у Національному інституті опіків та пластичної хірургії.

Кількість загиблих може зрости, оскільки офіційні джерела наводять різні цифри щодо кількості загиблих та поранених.

Викладач коледжу Резаул Іслам розповів BBC Bangla, що бачив, як літак врізався в будівлю.

Пожежна служба країни повідомила в соціальних мережах, що на місці події перебуває дев'ять підрозділів рятувальників, а також шість машин швидкої допомоги.

Мухаммад Юнус, лідер тимчасового уряду Бангладеш, заявив, що будуть вжиті необхідні заходи розслідування причини інциденту та надання необхідної допомоги.