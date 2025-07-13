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ЗМІ: у Великій Британії після зльоту розбився літак, що летів до Нідерландів

Там було помічено дим і полум'я.

ЗМІ: у Великій Британії після зльоту розбився літак, що летів до Нідерландів
Прапор ЄС майорить біля британського парламенту
Фото: EPA/UPG

13 липня у аеропорту Саутенд в Ессексі, що у Великій Британії, незадовго після зльоту розбився невеликий пасажирський літак.

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Про це пишуть Sky News, The Telegraph і GB Nеws.

Подія трапилася близько 16:00 в неділю вдень. На місці свідки бачили дим і полум'я. 

Повідомляється, що йдеться про невеликий пасажирський реактивний літак Beech B200 Super King Air, який прямував до Нідерландів.

У поліції зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. 

Правоохоронці повідомили, що як запобіжний захід через близькість до місця інциденту, евакуювали гольф-клуб Rochford Hundred та регбійний клуб Westcliff.

Літак Beechcraft King Air B200 може перевозити близько десятка людей. Такі повітряні судна американського виробництва широко використовуються як чартерні авіалайнери на короткі рейси та для перевезення легких вантажів.

Аеропорт Саутенда тимчасово закрили, і усі рейси до та Саутенду перенаправлені до альтернативних аеропортів або скасовані. 

  • Понад 290 людей загинули, коли літак Air India, що прямував до Лондона з 242 людьми на борту, розбився через кілька хвилин після зльоту із міста Ахмедабад.
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